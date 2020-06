En tant que travailleur salarié ou dirigeant d’entreprise, vous devez certainement faire face à un certain nombre de frais inhérents à votre activité professionnelle (frais de représentation, de voiture tels que des frais de carwash, de bureau à domicile en raison du télétravail, par exemple). Lorsque ces frais excèdent le montant de frais forfaitaires automatiquement déduits via la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques (à savoir, 4 810 euros pour un travailleur salarié et 2 580 euros pour un dirigeant), il peut être intéressant sur le plan fiscal de revendiquer la déduction de vos frais professionnels réels via votre déclaration annuelle à l’IPP.