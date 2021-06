Dans ce contexte, Seraphin revient sur un des points qu’il ne faut surtout pas oublier de mentionner: votre épargne-pension. En effet, cette dernière vous donne droit à des déductions fiscales. Il serait dommage de passer à côté !

L’épargne-pension est un produit d’assurance-vie qui permet d’épargner à des taux avantageux en vue de votre retraite. Pour encourager les belges à épargner, l'Etat a mis en place une déduction fiscale. Les produits d’assurance-vie des branches 21 et 23 permettent aux épargnants de bénéficier d’une réduction fiscale très avantageuse : 30% de réduction d’impôt si le montant épargné est inférieur à 990€ et 25% pour un montant inférieur à 1270€. Par exemple, si vous avez cotisé 600€ sur l'année, vous pourrez déduire 180 € alors que si vous avez cotisé 1.000€ sur l'année, vous aurez une déduction de 250 €. Nous conseillons aux épargnants qui souhaitent mettre plus que 990€ par an de côté d’investir le surplus dans une épargne long terme (ELT) qui offre également une réduction fiscale de 30%. La différence principale avec l’épargne-pension se situe au niveau des taxes d’entrée (2% au lieu de 0%) et de sortie (10% au lieu de 8%).

Si vous ne déclarez pas votre épargne-pension, vous ne bénéficierez pas de la déduction fiscale. Afin d’éviter pareille situation, voici comment vous devez déclarer votre épargne-pension. Si comme 50% des contribuables, vous recevez une proposition de déclaration simplifiée (DPS), toutes les informations sont pré-remplies par l'administration fiscale. Vérifiez que toutes les informations relatives à votre épargne-pension sont bien reprises. Votre assureur transfère normalement le certificat attestant de vos versements à l’administration et vous pouvez le retrouver dans vos documents sur MyMinfin. Votre épargne-pension doit être mentionnée dans le cadre X de votre déclaration fiscale intitulée “Dépenses donnant droit à une réduction d’impôt". Vous devez alors indiquer le montant annuel de votre épargne-pension à côté des codes 1361 ou 2361. Le code 1361 doit être utilisé par le mari et 2361 par l’épouse (Dans le cas de couple du même sexe, c'est le 1361 pour le partenaire le plus âgé et le 2361 pour le partenaire le plus jeune).

Si vous choisissez de remettre votre déclaration en format papier, vous avez jusqu’au 30 juin alors que si vous passez par Tax-on-web vous avez jusqu’au 15 juillet pour valider votre déclaration fiscale.

Si vous souscrivez une épargne-pension maintenant, le montant cotisé en 2021 pourra être déduit lors de votre déclaration de juin 2022.