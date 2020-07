Plus de 24 heures avant l'échéance, près d'1,5 million de citoyens avaient déjà accompli leur devoir de contribuable, soit environ 3% de plus qu'à la même période l'an dernier, informe le SPF Finances. Il est également possible de recourir à un comptable ou à un fiscaliste pour introduire sa déclaration.

Dans ce cas, la date butoir a été fixée au 22 octobre. Près de 217.000 déclarations sont déjà parvenues par ce biais, une hausse de 23% par rapport à la même période l'an dernier.

En raison de la crise sanitaire, les contribuables n'ont pas pu se rendre à un bureau du SPF pour être aidés dans le remplissage de la déclaration. Une aide a cependant été proposée par téléphone mais l'administration reconnaît avoir assisté moins de personnes que par le passé.

Le fisc s'attend donc à ce que 75.000 déclarations ne soient pas introduites dans les temps. Ces personnes, si elles ont dû être aidées l'an dernier, obtiendront une nouvelle opportunité et seront invitées en août ou en septembre par leur bureau de contributions. Il est important de répondre favorablement à cette invitation, sous peine d'amende.