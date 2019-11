si l’entreprise n’arrondit que les paiements en espèces (monnaie, billets), la règle doit être pratiquée uniquement sur le montant effectivement payé en espèces, même si le paiement est fait à la fois pour partie en espèces et pour partie, par un autre moyen de paiement. Autrement dit, si vous décidez de payer, à la fois avec votre carte bancaire et en espèce, soyez vigilants et faites la distinction pour chaque opération