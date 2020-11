Libre Eco week-end | Le dossier

Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch, le rappelait il y a peu : le (premier) confinement a poussé les Belges à dépenser moins, et surtout, à épargner plus. Plus ? Selon lui, une vingtaine de milliards d’euros sont venus s’ajouter cette année au magot stocké par les citoyens sur leurs sacro-saints comptes d’épargne défiscalisés (pas de précompte mobilier de 15 % sur les intérêts en dessous de 990 euros), qui totalisaient à la fin septembre un encours de 291 milliards d’euros.