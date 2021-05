Dette publique belge : une charge d’intérêts en repli de 2 milliards en 2 ans Mes Finances François Mathieu

Jean Deboutte, directeur général de l'Agence fédérale de la dette.

Pour Jean Deboutte, la dette belge est sous contrôle, et en capacité de résister à des chocs financiers. " Il faudrait un choc important et très long pour avoir des répercussions inquiétantes. Le taux moyen de notre dette a été fortement abaissé, à 1,6 % actuellement, contre 2 % environ en 2020 (c’était encore le double au début des années 2000, NdlR). La durée moyenne de nos dettes existantes est de plus de dix ans, de sorte qu’une hausse des taux mettra du temps à se répercuter véritablement sur la charge d’intérêts. Je ne crois pas que cela va de nouveau augmenter brusquement, d’autant que les banques centrales restent très vigilantes."