Voyager, un terme qu’on rangeait dans la catégorie des hobbies jusqu’il y a un an est devenu un luxe, voire un rêve. On ne rappellera pas toutes les difficultés qu’a connues le secteur depuis un an, ni toutes les péripéties concernant les autorisations (ou non) de déplacement. Mais il semble que cette pandémie aura rendu les Belges plus prudents au moment de penser à leurs vacances. Car si l’envie de voyager est encore et toujours présente, on remarque que les contrats d’assurance annulation sont en forte hausse depuis un an. " On ne réserve évidemment pas grand-chose pour le moment, mais pour ces dossiers, l’assurance annulation est systématique, confie une agent de voyages. C’est un gros changement par rapport à avant la crise...