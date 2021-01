En Belgique, les contrats des grands fournisseurs d'énergie sont souvent plus chers Mes Finances Laurent Lambrecht

© Shutterstock

Premier constat, les cinq plus importants fournisseurs sont souvent les plus chers du marché. Et cela en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Ces cinq grands fournisseurs sont, dans l’ordre alphabétique, Electrabel, Eneco, Essent, Lampiris et Luminus.