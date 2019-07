"L'amitié est une passion qu'on ne peut acheter à prix d'argent". Ce proverbe serait bien sympathique si nous ne vivions dans un monde où existe le phénomène qu'on appelle "fraude à l'amitié". Un phénomène qui peut d'ailleurs vous coûter très cher...



Ce 30 juillet, c'est la journée internationale de l'amitié. L'occasion de rappeler qu'il existe une quantité de faux amis. Ils sévissent principalement sur Facebook, mais pas seulement. Et ils arrivent à extorquer des milliers d'euros, même aux plus vigilants.

Le New York Times révélait il y a quelques jours le cas de Renée Holland, tombée amoureuse via Facebook d'un soldat qui devait bientôt rentrer au bercail. Sa mission à l'étranger lui aurait tout pris, raison pour laquelle Renée lui envoyait des cadeaux mais aussi quelques dollars, 5.000 au total.

"Trois fois rien pour l'homme qu'on aime" avouera-t-elle, sauf que ce G.I n'existe pas. Renée l'a constaté en allant le chercher à l'aéroport où il devait arriver pour leurs retrouvailles, avec un billet d'avion qu'elle a elle-même payé.

L'histoire de Renée est loin d'être anecdotique. Au point que Facebook avoue ne pas pouvoir freiner le phénomène, qui ne cesse de faire des victimes sur toute la toile. Les escrocs opèrent des quatre coins du globe même si, selon le New York Times, les pays africains dont le Nigéria semblent être à la pointe. Le journal évoque d'ailleurs que lors d'entretiens au Nigeria, six hommes ont déclaré que les canulars d'amour étaient lucratifs et peu risqués.



La technique est audacieuse et ne touche pas que des individus. En effet, les auteurs de l’escroquerie militaire s'en prennent également à des sociétés mais également à l'armée américaine. Et ils réussissent.

Près de 5 millions d'euros volés en Belgique

Notre pays n'est évidemment pas épargné par le phénomène, les frontières d'Internet étant (quasi) inexistantes. Les cas d'escroquerie sont de plus en plus nombreux au point d'alerter le SPF Economie qui, avec la FSMA, a décidé de mettre en place une campagne de sensibilisation dont le slogan a le mérite d'être clair :"si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est pas".

La campagne que l'on retrouve sur le site tropbeaupouretrevrai.be, s'articule sur trois types de fraude : les fraudes aux cryptomonnaies ; les fraudes à l’investissement et la fraude à l’amitié.



Selon les données récoltées par le SPF Economie, 637 signalements concernant la fraude à l'amitié ont été comptabilisés en 2018, on en dénombrait 253 en 2017, ce qui prouve bien que le phénomène prend de l'ampleur, et il rapporte gros.

Toujours selon le SPF Economie, dans plus de la moitié des cas, les victimes ont payé les fraudeurs, pour un total de plus de 5 millions d'euros. Une victime a même perdu 500.000 euros. Notons par ailleurs qu'il ne s'agit que des montants pour lesquelles il y a eu plainte de victimes, et peu de personnes avouent avoir été escroquées.

Comment éviter les arnaques?

La campagne "trop beau pour être vrai" rappelle que les escrocs recherchent leurs victimes potentielles sur des sites ou des applications bien particulières, celles où le contact avec les autres est possible. Les réseaux sociaux comme Facebook par exemple, mais également les applications de rencontre comme Tinder, sans oublier les forums et même, parfois, via les adresses e-mail. "Pour cela, ils utilisent systématiquement un faux profil. Il peut s'agir d'un nom fictif, mais aussi d'une identité usurpée à une personne réelle. Leur premier objectif : établir un lien de confiance avec vous".

Quatre conseils sont prodigués : vérifiez toujours l'authenticité d'un profil; ne pas faire confiance à n'importe qui; faites attention "aux histoires à faire pleurer"; n'ouvrez pas votre porte-monnaie.