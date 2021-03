Malgré la crise économique et sanitaire, le marché de l’immobilier continue de bien se porter. En 2020, les prix ont enregistré une hausse de +5,7 % pour les maisons et +6,8 % pour les appartements, toutes régions et provinces confondues, soit la plus forte répertoriée depuis 2011.

En plus de l’explosion des prix, la Banque nationale de Belgique a durci la réglementation relative aux crédits assortis de quotités élevées. BNP Paribas Fortis souligne que “ces nouvelles attentes n’ont eu qu’un impact mineur sur les crédits accordés en 2020”. Chez BNPP Fortis, les jeunes de moins de 30 ans empruntent 86 % de la valeur du bien immobilier, soit une quotité plus élevée que la moyenne des emprunteurs (73 %) et au-dessus des 80 %, qui est la quotité standard sur le marché.