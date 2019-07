Le voyant de la jauge carburant de votre véhicule s’allume. Docile, vous vous arrêtez à la station-service la plus proche pour faire le plein. Vous agrippez le tuyau de super 95 et remplissez le réservoir de votre voiture. Au terme de la manœuvre, vous comprenez que vous venez de remplir d’essence… un modèle diesel. Stupeur. Les conséquences peuvent être considérables et coûteuses. Que faire ? Surtout, n’allumez pas le moteur et contactez votre assureur ou un garagiste.

(...)