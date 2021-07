Les fédérations des secteurs financier et d'assurance, Febelfin et Assuralia, lancent lundi le "Club Invest", une campagne pour informer les novices sur les possibilités d'investissements. Une étude menée à la demande de Felbefin en mars dernier auprès de plus de 2 000 Belges a posé quelques constats relatifs aux investissements. Notamment que 29 % des répondants souhaitaient investir mais estimaient manquer d'informations.

"Les Belges sont donc tout sauf réfractaires aux investissements, mais ils se jugent insuffisamment informés et s'en tiennent donc souvent à un compte d'épargne, sans aller plus loin. L'épargne est une option que nous avons tous et toutes connue depuis notre plus jeune âge. Mais il existe de nombreuses alternatives qui pourraient remédier au faible taux d'intérêt des carnets d'épargne. En ces temps particuliers où l'économie sort peu à peu du marasme, il est peut-être temps pour les investisseurs débutants de faire leurs premiers pas, en comprenant bien sûr aussi les risques encourus", estiment Febelfin et Assuralia dans un communiqué commun.

La campagne d'information "Club Invest", "facilement abordable", explique les bases de l'investissement et démystifie un certain nombre de croyances.