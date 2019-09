Les foires aux vins vont s’étaler sur plus de deux mois. Quelque 1 500 vins sont proposés à cette occasion. Les promos, toutes plus alléchantes les unes que les autres, et les dégustations sont autant de vecteurs de vente.





Le rendez-vous est devenu incontournable pour les amateurs de (bons) crus désireux de remplir leurs réserves à bon prix : les foires aux vins sont traditionnellement l’occasion de profiter d’offres promotionnelles très alléchantes, et ce, dans toutes les enseignes. Certaines peuvent réaliser pendant cette période jusqu’à 40 % de leurs ventes annuelles.

(...)