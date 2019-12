La grève générale qui paralyse la France depuis quelques jours ne devait pas avoir des répercussions sur les Belges. Les conséquences de ce mouvement de grogne sont limitées sauf pour les usagers du Thalys qui ont vu leur train annulé.

Un remboursement est possible mais il faut entamer les démarches avant le 31 décembre. Sauf que les services concernés ne sont pas joignables ... à cause de la grève. Face à cette situation, Thalys a finalement prolongé les délais pour obtenir un remboursement.

En cette période de congés, les gares et les aéroports sont rarement vides. Mais la grève générale qui paralyse la France touche également certains Belges, notamment celles et ceux qui avaient prévu de voyager en France en train.

Le réseau Thalys est fortement perturbé. Comme le précise le site de la compagnie, plusieurs lignes ont été supprimées et les trains qui partent de Bruxelles-Midi vers Paris sont peu nombreux et risquent d'être bondés.

Mais certains navetteurs veulent simplement être remboursés. Pour cela, il suffit de contacter le call center de l'entreprise. Mais les chances d'avoir quelqu'un au bout du fil sont minimes, grève oblige.

Conséquence : certains usagers ont peur de ne pas pouvoir être remboursés puisqu'ils n'auraient pas contacté la compagnie dans les délais.

© Thalys.com

Jusqu’ici, rien de bien conséquent pour les voyageurs puisque Thalys s’engage à rembourser les billets ou les échanger si les clients entament leurs démarches avant le 31 décembre.

Et c’est là que le bât blesse : les calls centers de Thalys sont littéralement saturés, impossible d’avoir un contact pour un potentiel remboursement.

Un client, extrêmement mécontent, a même tenté de se faire rembourser en se rendant directement dans les bureaux bruxellois de la compagnie. Mais là aussi, sa démarche n’a rien donné de concret. “Un employé Thalys, qui ne pouvait rien pour moi, s’est dit lui-même désemparé par la situation qui dépasse les travailleurs de la compagnie”.

“Je suis resté 45 minutes en attente et je n’ai eu personne. Surtout que la communication est surtaxée, c’est vraiment le comble. Là je suis bloqué et sans contact avant la fin du mois, je risque donc de ne pas être remboursé. Je me sens arnaqué. C’est irrespectueux de la part d’une compagnie comme Thalys”, précise-t-il.

Nous avons tenté de joindre le service de remboursement de Thalys. Un répondeur suggère poliment de se rendre sur le site de la compagnie qui ... renvoie vers le call center !

Le service presse de Thalys nous a confié il y a quelques instants que les délais ont finalement été changés. "Puisque nous sommes dans l'impossibilité de traiter les demandes avant le 31 décembre, Thalys a prolongé les délais pour les remboursements et les échanges pour le 31 janvier 2020. Face à cette situation, nous avons mobilisé du personnel supplémentaire notamment des bénévoles qui informent les voyageurs et qui sont présents dans les gares de Paris et Bruxelles".