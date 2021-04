Une forte chute durant les derniers mois de 2018 et une véritable dégringolade au printemps 2020 : les marchés financiers sont fréquemment soumis à des vents mauvais. Mais le soleil n’en brille pas moins après une tempête boursière. Sur 10 ans, la progression du Bel-20 est de 44,85 % et celle du CAC 40 parisien de 52,76 %. C’est même… 173 % pour le Dow Jones. Ignorer la Bourse n’est donc pas la meilleure des stratégies sur le long terme ; même si les risques sont toujours présents et peuvent d’un seul coup balayer des mois voire des années de progression.