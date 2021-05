Les consommateurs peuvent désormais utiliser leur carte repas Sodexo comme moyen de paiement pour commander leurs repas dans une grande variété de restaurants belges, via le site internet et l'application mobile Takeaway.com, ont indiqué jeudi par voie de communiqué les deux partenaires. D'autres pays européens, dont la France, suivront dans le courant de l'année. La plateforme de livraison de repas à domicile, Just Eat Takeaway.com, et Sodexo, spécialisée dans les services de qualité de vie, ont signé un accord de partenariat mondial qui démarre cette semaine en Belgique.

Les deux sociétés entendent "offrir une expérience de paiement simple, rapide et sécurisée". Actuellement, plus de 1.300 restaurants sont disponibles avec ce nouveau mode de paiement.

Après avoir sélectionné un établissement qui accepte un règlement avec la carte repas, les utilisateurs accèdent à l'environnement de paiement sécurisé où ils peuvent ajouter la carte Sodexo. Un SMS de confirmation est ensuite envoyé.

La carte peut uniquement être utilisée pour payer la nourriture en tant que telle. Les éventuels frais de livraison doivent être réglés d'une autre manière.

Selon un sondage réalisé par les deux entreprises, trois Belges sur cinq recourent aujourd'hui plus régulièrement aux services de restauration à domicile qu'avant la pandémie de Covid-19. L'année dernière, Takeaway.com traitait plus d'un million de commandes par mois en Belgique.

Sodexo a récemment conclu un partenariat similaire avec UberEats en France.