Interview croisée Dermine-Dermagne : “Ce ne sont pas les gauchos qui ont dégradé notre déficit structurel" Mes Finances François Mathieu & Frédéric Chardon

© GUILLAUME JC Les "Der", le ministre de l'économie Pierre-Yves Dermagne (PS) et le secrétaire d'Etat Thomas Dermine (PS), sont les deux figures de la relance, dixit le Parti socialiste. Avec eux, pas de tabou.

Pierre-Yves Dermagne : "Entre 2013 et aujourd’hui, on est passé de 299 000 à plus de 400 000 malades de longue durée ; c’est deux à trois fois plus que le nombre de chômeurs ! Cela pose donc la question du bien-être au travail. Si l’emploi n’est pas de qualité, s’il fait souffrir, s’il avilit, s’il est un "bulshit-job", ça n’a pas de sens. Il faut redonner du sens et la de perspective au travail."