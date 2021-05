Elle se prénomme Kate et devient chaque jour un peu plus omniprésente dans la vie des clients de KBC désireux de partager leur quotidien avec cette nouvelle venue dans le monde numérique. Même si, après six mois d’existence, “c’est encore un petit bébé” selon Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, Kate a déjà bien grandi depuis son lancement. Qui est donc Kate ? Elle a vu le jour en décembre dernier en Belgique et est une assistante numérique personnelle pilotée par l’intelligence artificielle (IA).