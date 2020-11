Concord Financial Consult n'est pas autorisée à fournir des services d'investissement en Belgique ou à partir du territoire belge. En outre, selon les informations dont la FSMA dispose, il pourrait s'agir d'une activité frauduleuse, et plus précisément d'offres de gestion de patrimoine frauduleuses.

La FSMA déconseille dès lors fortement de donner suite aux offres de services financiers émanant de Concord Financial Consult et d'effectuer tout versement sur un compte communiqué par cette société.

Dans le cas présent, les fraudeurs envoient aux consommateurs un document attestant que la société dispose des autorisations nécessaires pour fournir des services d'investissement. Il s'agit toutefois d'un faux document qui usurpe le nom et le logo de la FSMA.

"Il s'agit dès lors d'une usurpation d'identité. Dans ce genre de cas, les escrocs tentent de soutirer de l'argent et/ou des informations personnelles à leurs victimes. Par conséquent, le dossier a été transmis aux autorités judiciaires."