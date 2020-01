Mes Finances L'eau bientôt gratuite dans les restaurants wallons ? Le débat (très animé) est relancé au Parlement Maryam Benayad

Arriver dans un restaurant et se voir proposer gratuitement une carafe d'eau, la pratique est courante dans les établissements du monde entier mais pas encore généralisée en Belgique. La gratuité de l'eau fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre chez nous, opposant pro et anti depuis quelques années déjà. Alors que la question reste en suspens en Flandre et à Bruxelles, le gouvernement wallon songe imposer cette gratuité par décret. Une nouvelle qui inquiète le secteur Horeca mais qui ravit les partisans de l'eau gratuite pour tous, en particulier l'ONG Free Tap Water in Belgium (FWTB) qui milite pour la gratuité pour des raisons économiques mais aussi écologiques. L'eau sera-t-elle bientôt gratuite dans les restos wallons ? Les discussions sont en cours et un débat très animé avait lieu ce mardi au Parlement wallon.