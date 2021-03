Le soleil et, surtout, beaucoup de vent poussent les prix de l'électricité proches de zéro sur le marché à court terme. Il arrive de plus en plus fréquemment que les prix de l'électricité sur le marché de gros soient quasi nuls voire négatifs.

Ce mercredi, ils atteignaient en moyenne 0,25 euro/MWh pour livraison jeudi (marché à court terme ou "day-ahead"), confirme Matthias Detremmerie, courtier pour le fournisseur d'énergie Elindus. Une situation assez inédite pour un jour de semaine.

La faiblesse des prix de l'électricité résulte d'une production éolienne record et inattendue (4 GW), à laquelle s'ajoute un temps relativement ensoleillé.