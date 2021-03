Qu'est-ce que l'électricité verte ?

L'électricité verte provient de sources renouvelables . Les sources d'électricité verte les plus connues sont l'énergie solaire et l'énergie éolienne. L'hydroélectricité, la géothermie et la biomasse sont également des sources d'électricité verte. Ces sources sont inépuisables, contrairement aux combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui sont appelés ‘énergie grise’. L'énergie nucléaire est également considérée comme une énergie grise parce que l'approvisionnement en matière fossile utilisable est limité et que cela génère des déchets radioactifs nocifs.

Pourquoi l'électricité verte est-elle importante ?

La combustion de combustibles fossiles libère des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Pour ralentir ce réchauffement, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi il faut considérablement réduire l'utilisation des combustibles fossiles. La Belgique a signé l'accord sur le climat 2020-2050 et s'est ainsi engagée à utiliser exclusivement de l'énergie verte d'ici 2050.

Le passage aux énergies renouvelables revêt donc une importance fondamentale. Il est dès lors logique de se demander pourquoi nous n'utilisons pas déjà 100% d'énergie verte. L'énergie totalement verte n'est pas encore une solution envisageable, car elle (il suffit de penser à l'énergie solaire et l'énergie éolienne) n'est pas disponible dans la même mesure à tout moment. Il n'existe pas encore non plus de solutions pour stocker l'énergie verte à grande échelle, par exemple dans des méga-batteries.

L'électricité verte est-elle plus chère ?

Pour produire et utiliser uniquement de l'électricité verte d'ici 2050, il faudra reconstruire l'ensemble du système énergétique, ce qui est une tâche de longue haleine. Le passage à l'électricité verte nécessite des investissements importants de la part des fournisseurs d'énergie et des gestionnaires de réseau. Actuellement, la production d'énergie verte est souvent encore plus coûteuse que l'énergie grise, qui provient de centrales amorties depuis longtemps. Mais cela ne signifie pas que vous paierez plus cher l'électricité verte. Chez Luminus, l'électricité verte n'est pas nécessairement plus chère que l'électricité grise.

Étant donné que l'on investit beaucoup dans l'énergie verte, on consacre également beaucoup d'argent à la recherche et au développement. Par conséquent, les sources d'énergie verte deviennent constamment plus efficaces et moins chères. L'électricité produite par des panneaux solaires, par exemple, est devenue 90 % moins chère en 10 ans ; l'électricité produite par des éoliennes coûte un quart de ce qu'elle coûtait il y a 10 ans.

Comment savoir si l'électricité est verte ?

Vous ne pouvez pas savoir comment le courant qui sort de la prise murale a été généré. À moins d’utiliser immédiatement l'électricité produite par vos propres panneaux solaires, vous recevez la même électricité que votre voisin. Cependant, votre fournisseur d'énergie doit être en mesure de démontrer la source de l'électricité. Lorsqu'une entreprise énergétique prétend fournir de l'électricité verte, elle doit le prouver au moyen d'une ‘garantie d'origine’. Cela s'applique également à l'électricité que les fournisseurs d'énergie achètent à l'étranger lorsque la consommation d'électricité est supérieure à la production en Belgique. Les régulateurs du marché de l'énergie - en Belgique, il s'agit de la CREG - y veillent.

Un contrat d'énergie verte a-t-il alors un sens ?

Si vous obtenez de toute façon la même électricité que votre voisin, pourquoi choisir un contrat d'électricité verte ? En fait, votre fournisseur d'énergie doit s'assurer qu'il produit ou achète la quantité d'électricité verte minimale suffisante pour approvisionner effectivement tous les clients ayant un contrat d'électricité verte. Plus le nombre de clients qui optent pour une électricité 100% verte est élevé, plus votre fournisseur d'énergie devra fournir d'électricité verte.

L'énergie verte est-elle une énergie locale ?

L'électricité verte ne signifie pas automatiquement que l'électricité est produite en Belgique. Dans un pays fortement urbanisé, il n'est pas évident de placer des éoliennes partout, et nous bénéficions de moins d'heures d'ensoleillement que les pays du sud. Un fournisseur d'énergie peut également acheter de l'électricité verte à l'étranger et le prouver par une ‘garantie d'origine’.

Si vous voulez soutenir l'énergie verte dans votre propre pays, choisissez un fournisseur d'énergie qui investit également dans l'énergie verte locale . Luminus possède 234 éoliennes en propre, ce qui en fait le plus grand acteur en Belgique dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre. Ensemble, ces éoliennes fournissent suffisamment d'électricité pour 319.000 familles. En outre, Luminus a déjà installé sept centrales hydroélectriques sur le territoire belge, qui couvrent la consommation de 55.000 familles. En 2018, Luminus a annoncé qu'elle investirait 700 millions d'euros supplémentaires dans des parcs éoliens et des services énergétiques supplémentaires d'ici 2023.

