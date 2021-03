Depuis la libéralisation du marché de l'énergie, les indépendants et les PME peuvent aussi changer facilement de fournisseur d'électricité. En changeant de fournisseur d'énergie, les entreprises peuvent non seulement économiser de l'argent, mais aussi contribuer au développement de l'électricité verte en Belgique.

Pour son Marktmonitor 2020, le régulateur de l'énergie flamand VREG a interrogé les ménages, les petites entreprises (1-4 employés) et les PME (5-200 employés) sur leur comportement et leur connaissance du marché de l'énergie. Une constatation ressort : 14% des petites entreprises et 18% des PME ne connaissent pas le montant de leur facture d’électricité.

Cependant, les clients professionnels peuvent économiser beaucoup en optant pour un contrat d’énergie moins cher. Le régulateur d'énergie CREG compare régulièrement toutes les formules tarifaires du gaz et de l'électricité. En Wallonie, un client professionnel paie 7 385 € pour 50 000 kWh d'électricité avec le contrat le plus cher et 3 499 € avec le contrat le moins cher (chiffres de mars 2021). A Bruxelles, il s'agit respectivement de 6 495 € et 3 479 €.

L'énergie verte a un fort potentiel de croissance

Parmi les entreprises qui ont changé de fournisseur d'énergie, la VREG a également demandé les raisons de ce changement. Comme pour les ménages, le prix de l'électricité joue un rôle majeur : pour près de 80% des entreprises, il s'agit de la raison principale. La fiabilité du fournisseur d'énergie est également une raison importante (33% pour les petites entreprises, 31% pour les PME). Le fait que le fournisseur d'énergie fournisse de l'électricité verte arrive en troisième position (28% pour les petites entreprises, 23% pour les PME). Pour 47% des ménages, l'électricité verte est une raison de choisir un fournisseur d'énergie particulier.

La même différence peut être observée dans les contrats d'énergie verte eux-mêmes. Selon l'enquête, 26% des petites entreprises et 24% des PME ont un contrat vert. C'est moins que pour les ménages, où 46% ont opté pour l'électricité verte. L’adoption plus lente de l'électricité verte par les entreprises est une occasion manquée de soutenir la production d'énergie renouvelable en Belgique. Interrogées sur les raisons pour lesquelles elles n'envisageaient pas de passer à un contrat vert, les entreprises ont répondu qu'elles en savaient peu sur le sujet, qu'elles doutaient que l'énergie verte soit réellement verte et qu'elles pensaient que l'énergie verte était plus chère. Cependant, il existe également des contrats destinés aux utilisateurs professionnels avec de l'électricité verte garantie produite en Belgique, comme le Comfy Pro de Luminus. Vous avez ainsi la certitude de bénéficier d'un tarif avantageux avec de l'énergie durable et de réductions récompensant votre fidélité en tant que client pour votre contribution au développement de l'énergie durable.

Entrepreneuriat durable

À l'avenir, la durabilité et l'écologie deviendront de plus en plus importantes pour les entreprises, estiment les experts. Les grandes entreprises s’en soucient déjà depuis un certain temps, sous la pression des actionnaires, des partenaires et de leurs clients. Les institutions financières tiennent de plus en plus compte des aspects écologiques lors de l'octroi de crédits. Même pour les petites entreprises et les PME, une politique durable devient de plus en plus importante pour attirer les collaborateurs et convaincre les consommateurs et les partenaires.

Les régulateurs de l'énergie tels que la CREG garantissent que l'électricité verte est réellement verte. Les fournisseurs d'énergie doivent présenter des ‘garanties d'origine’ qui attestent la manière dont l'énergie a été produite. Cela s'applique non seulement à l'électricité qu'ils produisent eux-mêmes, mais aussi à celle qu'ils achètent à l'étranger. Plus les ménages et les entreprises belges achètent de l'électricité verte, plus il faut produire d'électricité verte - c'est aussi simple que cela. Sur votre facture d'énergie, vous pouvez vérifier par vous-même les sources de l'électricité fournie par votre fournisseur d'énergie.

Contribuez à la mise en place d'une énergie verte

En optant pour un contrat d'électricité verte auprès d'un fournisseur qui investit réellement dans l'électricité verte en Belgique, les entreprises contribuent à développer davantage les énergies renouvelables et à réduire les émissions de CO2 en Belgique. Le fournisseur d'énergie Luminus réinvestit ses bénéfices dans des projets d'énergie verte en Belgique. Luminus possède ainsi 234 éoliennes en propre, ce qui en fait le plus grand acteur en Belgique dans le domaine de l'énergie éolienne. D'ici 2023, Luminus veut être en mesure de produire 774 mégawatts d'électricité grâce à l'énergie éolienne. En outre, Luminus a déjà installé sept centrales hydroélectriques sur le territoire belge, et la société a placé 21 mégawatts de panneaux solaires pour ses clients.

Pour les entreprises, les panneaux solaires sont un investissement doublement rentable. Tout d'abord, elles économisent en permanence sur leur facture énergétique en produisant leur propre électricité. Un investissement dans des panneaux solaires est également intéressant sur le plan fiscal pour les entreprises et les indépendants, car il peut être amorti fiscalement. Il peut également bénéficier de la déduction pour investissement, qui a été portée à 25% jusqu'à la fin de 2022.

