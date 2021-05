L'encours des comptes d'épargne réglementés en Belgique a encore augmenté en février et s'approche du seuil de 300 milliards d'euros, selon des chiffres mis à jour lundi par la Banque nationale de Belgique (BNB). En février, les dépôts d'épargne réglementés ont à nouveau grossi de plus d'un milliard d'euros pour atteindre 297,94 milliards d'euros, contre 296,58 milliards en janvier et 295,42 milliards d'euros en décembre 2020.

Le Belge a en quelque sorte été "forcé d'épargner" en raison de la crise du coronavirus, a relevé à plusieurs reprises la Banque nationale. En 2020, ce sont ainsi 13,8 milliards d'euros qui ont été ajoutés aux comptes d'épargne, 12,4 milliards dans les comptes à vue et 7,9 milliards aux fonds d'investissement. En outre, les actions cotées ont bénéficié d'un intérêt croissant (+6,2 milliards d'euros).