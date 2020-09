Le coronavirus a fortement impacté le secteur touristique, clouant les avions au sol durant plusieurs semaines avant une reprise timide, loin de ses niveaux d'avant-crise.

Du côté des compagnies aériennes, les bilans sont toujours dans le rouge et on peine même à rembourser de nombreux vols annulés. Ryanair n'échappe pas à la règle mais dispose fort heureusement de liquidités suffisantes pour englober ces pertes. Et, fidèle à son image de compagnie low-cost pour le moins agressive sur le plan tarifaire, elle frappe même un grand coup en ce début septembre en mettant des milliers de billets en vente au prix de 5 € seulement.

Les grandes villes européennes, très prisées en matière de citytrips en temps normal, mais également des destinations plus lointaines comme Marrakech peuvent ainsi se réserver au prix de 5 € le vol, à condition de faire preuve d'un minimum de flexibilité sur les dates de voyage (le week-end, la grande majorité des vols n'est pas commercalisée à 5 €, par exemple).

Précisons que l'offre éclair se termine demain et qu'elle n'est valable que pour des vols effectués en septembre et en octobre (dates où la crise du Covid-19 ne sera assurément pas derrière nous). Pas question donc de songer à vos prochaines vacances de Pâques ou d'été à ce tarif...