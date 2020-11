Les détails de la nouvelle politique - annoncée cet été et qui débutera en février prochain- ont été annoncés lundi. L'enseigne affirme qu'elle continuera à offrir les services gratuits les plus complets du marché et le meilleur prix pour les services bancaires payants. À partir de février, tous les clients particuliers d'Argenta devront opter pour l'une des trois formules (Green, Silver, Gold), dont seule la première contient un forfait de base gratuit (services bancaires mobiles et en ligne, carte de débit et une carte de crédit ...). Mais ce service gratuit n'est cependant plus le même que par le passé: 1,5 euro devra désormais être payé par virement bancaire ou retrait d'espèces effectués au guichet. Les dépôts y resteront, eux, gratuits dans cette formule Green.

Pour les clients qui effectuent un grand nombre de ces transactions au guichet, il peut donc être plus intéressant de choisir une formule différente, payante, de 3,35 euros par mois (Silver) ou 5,35 euros par mois (Gold). Dans ce cas, toutes les transactions au guichet restent gratuites et des services supplémentaires (carte de crédit supplémentaire, assurance achats en ligne, etc.) sont offerts.

"Afin qu'il soit informé en temps utile du changement dans l'offre de produits, chaque client recevra sa proposition personnalisée au cours des prochaines semaines, sur la base de son profil d'utilisation actuel", indique la banque dans un communiqué lundi.

Les retraits d'espèces auprès d'autres banques et les virements instantanés dans l'application restent gratuits pour tous. Pour les extraits de compte papier, le client ne paie aucun coût supplémentaire, sauf les frais de port éventuels.

Pour justifier le fait qu'un certain nombre de services bancaires sont désormais payants, la banque belge fait référence aux taux d'intérêt toujours bas, aux réglementations complexes et aux investissements croissants dans la numérisation. Argenta veut également pouvoir offrir des services supplémentaires aux clients ayant des besoins supplémentaires.

La nouvelle offre, qui comprend également la Formule Pro payante pour les professionnels, est le fruit d'une vaste enquête menée auprès de plus de 5.000 consommateurs.

Argenta prévoit que la majorité de ses clients opteront pour la formule Green et n'auront donc pas à payer davantage par rapport à aujourd'hui.