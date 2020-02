La banque d'Etat Belfius va relever une série de tarifs bancaires à partir d'avril.

Les séniors (70 ans +) seront exemptés de tarifs plus élevés, indique vendredi la banque. Test-Achats ne se réjouit pas de ces hausses.

Les tarifs pour les virements manuels et les frais de port pour extraits bancaires seront augmentés. Les clients de 70 ans et plus ne sont pas concernés par ces hausses.

Précédemment, BNP Paribas Fortis avait annoncé une hausse de tarifs bancaires pour les virements papier notamment