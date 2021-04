En Belgique, les banques devront payer pour leur propre sauvetage en cas de pépins financiers Mes Finances François Mathieu

Ce vendredi, le Conseil des ministres a approuvé, sur proposition du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), des adaptations aux accords européens qui doivent garantir que les gouvernements et les contribuables ne doivent plus payer lorsqu'une grande banque doit être sauvée. On s'en souvient, ce point avait soulevé énormément de questions lors de la crise de 2008 au niveau des Etats-membres, qui avaient notamment vu les Etats mettre des milliards pour sauver quelques banques et faire en sorte de protéger les avoirs de déposants à hauteur de 100 000 euros. Contrairement à ce que nous avons vu après la crise financière, c'est désormais le secteur lui-même qui contribue à la résolution des grandes banques, et non plus le gouvernement.