L’exercice est redouté par plus d’un contribuable. Et pourtant, remplir sa déclaration d’impôt n’est plus le parcours du combattant d’antan, lorsque seule la version papier était envoyée dans des millions de foyers dans la trop célèbre enveloppe brune.

Six contribuables sur dix vont en effet recevoir une PDS, pour proposition de déclaration simplifiée, pour les revenus 2019.

Dans ce cas de figure, le fisc a fait tout le boulot à votre place et vous adresse, par papier ou voie électronique, votre déclaration. Il s’agit toutefois d’une proposition, comme son nom l’indique, et non d’un avertissement-extrait de rôle en bonne et due forme : il vous appartient d’en vérifier l’exactitude et de rectifier les erreurs ou les omissions.