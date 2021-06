La néo-banque belge Rise, destinée aux adolescents (entre 10 et 18 ans) et dont l'objectif est de leur apprendre à gérer leur argent, sera lancée à la rentrée scolaire, ont fait savoir mercredi ses concepteurs en marge de l'annonce d'une levée de fonds d'1,5 million d'euros. Un conseil consultatif, composé de professionnels du secteur financier, a également été désigné. L'objectif de la fintech est d'attirer à elle 7.000 clients d'ici la fin de l'année, 10.000 en un an et de se déployer à l'international courant 2022. Rise, qui s'appelait UPY jusqu'il y a peu, fournit aux adolescents des outils pour en apprendre davantage sur la gestion de leur argent tout en donnant à leurs parents des outils pour les guider dans leur éducation financière. Le but est de créer une génération financièrement avertie qui peut gérer ses finances en toute confiance.

Un CEO de 22 ans

Concrètement, en collaboration notamment avec Mastercard, partenaire de la première heure, Rise a développé une offre entièrement en ligne, avec un compte courant, une application mobile et une carte de débit. Le tout accompagné d'outils pour apprendre à dépenser judicieusement, budgétiser en conséquence, économiser et même investir dans l'avenir. Les parents, de leur côté, gardent à tout le moment le contrôle et peuvent surveiller les dépenses de leurs ados, via une application miroir. C'est à eux que revient de demander l'ouverture d'un compte pour leur(s) enfant(s), pour lequel ils devront débourser 2,99 euros de frais mensuels (sans autres frais internes ou cachés) par adolescent.

"C'est un modèle qui a suscité énormément d'appétit chez les parents à l'étranger et qui n'existait pas encore en Belgique", explique Morgan Wirtz, désigné CEO de Rise à l'âge de 22 ans et donc issu de cette génération Z ayant grandi avec les nouvelles technologies. Cet ancien vice-champion du monde et champion d'Europe de voile (dans sa catégorie d'âges) a constaté ce manque il y a quelques années et décidé de s'engouffrer dans la brèche.

Avec son équipe de désormais dix personnes et dont la moyenne d'âge est aussi assez jeune, il s'est ensuite entouré de partenaires, dont Mastercard et la banque française Société générale, et d'investisseurs. Parmi ces derniers, on retrouve des gens avec de l'expérience dans des secteurs allant des start-up technologiques à la finance, en passant par la banque et le marketing, mais aussi un fonds d'investissement comme Sambrinvest.

Objectif 10 000 clients dans un an

Tout cela a permis de lever 1,5 million d'euros de fonds, qui serviront à investir dans le produit, à développer et faire connaître la marque des parents et de leurs enfants dans les prochains mois et à soutenir le lancement des opérations, prévu à la rentrée scolaire. Et non plus comme initialement pensé à la mi-mai, la faute à la crise du coronavirus, suivie de la période des examens, justifie le jeune patron.

L'objectif est d'attirer 7 000 clients d'ici la fin 2021, puis 10 000 dans les douze mois. Courant 2022, la fintech entend également s'internationaliser si elle remplit ses ambitions en Belgique.

Pour lancer et développer ses services financiers, Rise s'est par ailleurs entouré d'un conseil consultatif composé d'experts financiers de renom, qui devront conseiller et défier l'équipe dans sa stratégie. On y retrouve Bruno Van Lierde, l'ancien patron de la filiale belge du Boston Consulting Group, Peter Vandekerkhove, ex-CEO de Fortis Retail, Gunter Uytterhoeven, directeur marketing d'Axa Belgique et de Philippe Delva, ex-CEO de MeDirect Bank. Le premier et le dernier ont d'ailleurs investi eux-mêmes dans la fintech et tous se disent séduits par le modèle et l'idée d'éduquer financièrement les jeunes, eux qui ont tous été ou sont des parents d'adolescents.

Pas encore de compte belge

A noter aussi que les comptes en banque sont actuellement des comptes français, et qu'il reviendra donc aux parents de le signaler dans leur déclaration fiscale. L'objectif est à terme d'avoir des comptes belges, assure-t-on chez Rise.

Les cartes de débit seront fournies par Mastercard, ce qui doublera le réseau actuel de paiement Maestro des cartes bancaires traditionnelles émises en Belgique. Ces dernières souffrent en effet de limitations d'utilisation à l'étranger et en ligne.

Et le paiement via son smartphone (qui représente 26 % des transactions en Europe, selon Mastercard) ou l'app Payconiq by Bancontact dans tout ça? Des solutions comme Apple Pay ou Google Pay seront intégrées à terme, mais il n'y a en revanche pas encore de projet d'en faire de même avec Payconiq by Bancontact, qui est complexe à intégrer, aux dires de Morgan Wirtz.