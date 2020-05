La sortie du nucléaire coûtera entre 38 et 58 euros par ménage © DR Mes Finances Laurent Lambrecht

La Creg, le régulateur fédéral du secteur de l’énergie, estime que les subsides qui seront octroyés coûteront entre 614 et 940 millions d’euros par an. À la demande de la commission Énergie de la Chambre, la Creg a évalué quel pourrait être l’impact du CRM sur la facture d’électricité des ménages, des PME, ainsi que des petites et des grosses industries.