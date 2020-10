La taxe sur les "plus épaules les plus larges". Depuis la constitution de la Vivaldi – et même avant -, cette fameuse taxe a fait couler beaucoup d’encre. Hier, il y avait un « intercabinets » sur le sujet – qui ne s’est pas très bien passé, nous dit-on – mais l’avant-projet de loi existe bel et bien.

Voici les grandes lignes de l’avant-projet de loi en préparation.