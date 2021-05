C'est ce que Jobat a rapporté ce vendredi à la suite de l'enquête annuelle Salariskompas. 83 000 Belges des trois régions du pays ont participé à l'enquête salariale sur le site web de Jobat. Elle concerne les cols blancs, les cols bleus et les fonctionnaires. Le chiffre moyen est plus élevé : 3 783 euros bruts par mois. Le salaire moyen est plus élevé parce que les salaires les plus élevés augmentent cette moyenne.

Les trois catégories professionnelles ont vu leurs salaires augmenter, bien que la hausse ait été plus faible pour les cols bleus. L'augmentation est plus importante chez les hommes, les plus diplômés, les employés ayant plus de 25 ans d'expérience au comptoir et les employés des grandes entreprises. Les professions médicales et paramédicales se situent dans le trio de tête en termes d'augmentation des salaires en 2020.

Des secteurs plus rémunérateurs que d'autres

Le secteur de la chimie et de la pharmacie, le secteur de l'énergie et de l'environnement et le secteur de la banque et de l'assurance sont les plus rémunérateurs. L'hôtellerie et la restauration et le secteur du tourisme, des sports et des loisirs le sont le moins.

En outre, le nombre moyen de jours de congé a augmenté pour la première fois en quatre ans, passant de 27 à 28. Chez les cols bleus, le statu quo est de 24.

Le nombre de prestations extra-légales a également augmenté, pour atteindre une moyenne d'un peu plus de 6. Compte tenu de l'importance du travail effectué à domicile, on constate une augmentation de l'ordinateur portable et de l'abonnement à Internet.