La voiture de société continue de faire polémique mais continue d'attirer de plus en plus d'utilisateurs: +20 % en 5 ans. De nouvelles règles sont en vigueur depuis janvier. Elles compliquent davantage la fiscalité de cet avantage fiscal très prisé. Ce mardi à la Chambre, deux propositions de loi (Eco/Groen et N-VA) qui changeraient encore la donne seront discutées. Pour les experts, la fin de la voiture de société n'est cependant pas pour demain...