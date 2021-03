Développé à l'initiative des notaires belges, Izimi est un coffre-fort virtuel qui permet aux particuliers de stocker facilement tous leurs documents importants. Le service sécurisé a été lancé dans une version web dans un premier temps, et est désormais doté de sa propre application, qui lui permet d'être consulté via smartphone ou tablette.

Izimi permet de stocker jusqu'à 1 gigaoctet de documents - capacité tout juste revue à la hausse - et de les trier selon des catégories prédéfinies ou personnalisables. Tous les actes notariés signés par l'utilisateur depuis 2015 sont directement accessibles sur l'application, et il est également possible de partager certains documents de manière sécurisée à une personne de la sphère privée ou professionnelle.

Réduire les délais de traitement

Il est bien sûr possible de partager des données directement avec son notaire, ce qui permet d'accélérer les échanges et donc de réduire le temps de traitement des différentes procédures (achat immobilier, mariage...).

"Pour les notaires, il est essentiel que ce service de base soit accessible pour tous. C’est pourquoi Fednot propose gratuitement Izimi. Les citoyens ne devront jamais payer pour les services de base de la plateforme. Les frais des investissements futurs dans la plate-forme ne seront jamais à la charge des détenteurs des coffres-forts", détaille le notaire Philippe Bosseler, président de la Fédération du Notariat (Fednot).

Enfin, en cas de décès, Izimi permet à la famille d'avoir un accès plus direct aux documents personnels, en donnant au notaire l'autorisation de transférer le contenu du coffre-fort aux proches.