Le crédit vélo a pris sa vitesse de croisière : la hausse de la production a été l’an dernier de 46 % chez Beobank, de plus de 60 % chez Belfius et a même doublé chez KBC-CBC.

Ce sont toutefois les amateurs de la petite reine du nord du pays qui financent le plus leur achat via un prêt bancaire : ils représentent 75 % des demandes chez BNP Paribas Fortis et Belfius et bien plus encore chez KBC-CBC.