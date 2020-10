Le contribuable qui fait appel aux services d'un mandataire (comptable, expert-comptable, conseil fiscal, etc.) pour rentrer sa déclaration à l'impôt des personnes physiques dispose désormais jusqu'au 16 novembre pour que ce mandataire rentre sa déclaration via Tax-on-web. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a décidé de prolonger le délai, en raison des circonstances difficiles actuelles. Initialement, la date butoir pour rentrer sa déclaration via un mandataire avait été fixée au 22 octobre.

Pour les déclarations à l'impôt des sociétés (via BizTax), le délai a également été postposé au 16 novembre 2020.