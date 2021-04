Le Premier ministre et le ministre de l’Économie ont été interrogés, jeudi, par pas moins de onze députés à propos de la rupture des négociations entre patrons et syndicats sur la conclusion d’un accord interprofessionnel (AIP). Principale pomme de discorde : la marge pour augmenter les salaires que la loi de 1996 limite pour les deux prochaines années à 0,4 % (hors indexation automatique). Le temps d’une séance, MM. De Croo et Dermagne ont mis leurs divergences de côté, celles qui opposent leur parti respectif, qui divisent la majorité entre ses ailes droite et gauche. Ils ont appelé les partenaires sociaux à retrouver le chemin de la concertation.