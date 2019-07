Ce 29 juillet, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler sur une année. Autrement dit, à partir de ce jour, nous vivons à crédit.

Il s'agit du "jour du dépassement", qui arrive de plus en plus tôt, à cause de notre surconsommation. Et les conséquences se font également sentir au niveau économique.

Ce jour du dépassement est calculé depuis 2003 par l'ONG américaine Global Footprint Network pour illustrer notre consommation toujours plus rapide des ressources de notre planète. Le "dépassement" se produit quand la pression humaine dépasse les capacités de régénération des écosystèmes naturels. Comment ? En "grignotant" le capital naturel de la Terre et donc "en amenuisant d'autant sa capacité régénérative future", souligne le Global Footprint Network. Selon l'ONG, ce déficit écologique a commencé à se creuser au début des années 1970. Pour 2019, les calculs de l'ONG démontrent que le jour du dépassement a eu lieu ce lundi 29 juillet. L'humanité a donc consommé l'ensemble des ressources renouvelables disponibles sur une année en seulement sept mois. Pour le dire d'une autre façon, il faudrait 1,75 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable.

L'empreinte écologie varie selon un pays, sa population et son économie

Il existe d'énormes différences entre pays, liées notamment à leur développement économique et aux modèles de production et de consommation. Chaque personne peut d'ailleurs calculer son empreinte écologique via le site de l'ONG footprintcalculator.org

On y constate notamment que le gaspillage de ressource diffère selon les pays, le mode de vie des populations et l'état de leur économie. Schématiquement, les nations qui font partie des plus riches de la planète sont également celles qui polluent le plus. Ainsi, le dépassement est tombé dès le 16 février pour le Luxembourg, le pays au plus gros PIB par habitant. Le jour du dépassement a eu lieu le 11 février pour le Qatar, sixième pays dans ce même classement. Si on prend purement et simplement l'exemple des pays les plus riches au monde, les chiffres sont encore plus parlants. Les Etats-Unis ont vu leur "jour du dépassement" arriver le 15 mars de cette année. En d'autres termes, si toute la population mondiale vivait comme les Américains, il faudrait 5 planètes pour subvenir aux besoins de l'humanité de façon durable.

Ce qui est donc pointé du doigt, c'est bel et bien notre mode de consommation, ce qui implique également nos économies.

User et abuser d'internet, c'est aussi polluer

Le jour du dépassement permet aussi d’expliquer certains aspects du développement économique. En effet, l’humanité, de plus en plus dépendante des importations, augmente les émissions de carbone par le biais du transport des marchandises. C’est un cercle vicieux, puisque la sur-consommation des ressources naturelles entraîne un déficit de production favorisant les importations, qui créent elles-mêmes de la pollution. Il faut noter que 60% de l’empreinte écologique mondiale est liée aux émissions de carbone.

Les derniers rapports des experts de l'ONU sur le réchauffement climatique et sur la biodiversité identifient clairement les directions à suivre: réduction des émissions de gaz à effet de serre, sortie des énergies fossiles, changement drastique du modèle de production agro-alimentaire... "Nous devons radicalement transformer la façon dont nous produisons et dont nous consommons", résume lundi sur Twitter le Programme de l'ONU pour l'environnement. Global Footprint Network, qui a lancé la campagne #movethedate (faire reculer la date), assure par exemple que réduire de 50% les émissions de CO2 issues de la combustion d'énergies fossiles permettrait de repousser le jour du dépassement de 93 jours. "En divisant par deux la consommation de protéines animales, nous pourrions repousser la date du jour du dépassement de 15 jours", selon WWF, partenaire de l'événement depuis 2007.

L’empreinte numérique est tout aussi importante que l’empreinte carbone puisque l’utilisation du numérique, et d’Internet, contribue à l’augmentation d’émission de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. A titre indicatif, notons qu'un internaute sur 1 année va produire 200 kg de gaz à effet de serre, utiliser 3.000 litres d’eau et consommer environ 350 kWh d’énergie. Pour comprendre ces ordres de grandeur, il faut savoir que les 200 kg valent ce que peuvent émettre 10 ordinateurs allumés au même moment, et que l’eau représente la production de 3 smartphones. En fait, un foyer consomme en moyenne 6 000 kWh, ce qui signifie qu’un internaute consomme à l’année environ 6% de la consommation totale d’un foyer.