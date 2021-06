Remplir sa déclaration fiscale est rarement considéré comme une partie de plaisir par le contribuable, même si les choses ne sont pas à ce point compliquées pour la plupart d’entre eux. C’est généralement moins de 20 cases à remplir pour une majorité de contribuables et même 10 codes maximum pour 40 % d’entre eux, quand elles sont encore à remplir. Les utilisateurs de Tax-on-Web et les personnes recevant une proposition de déclaration simplifiée (PDS) n’ont en principe plus grand-chose à faire, si ce n’est de vérifier que l’administration fiscale a correctement encodé les données fiscales en sa possession et que tous vos postes de réductions ont bien été pris en compte. Mieux vaut être attentif, en tout cas.

Qu’est-ce qui vous attend, alors, avec cette déclaration 2021 ?