Le prix des assurances auto a baissé de 10 % entre 2016 et 2020 : une tendance qui va se poursuivre ? Mes Finances Ariane van Caloen

© Shutterstock "Force est de constater que la prime de l’assurance obligatoire RC auto est à la baisse ces dernières années", constate Hein Lannoy, le CEO d’Assuralia.

A cause des mesures sanitaires et du télétravail, les voitures ont moins circulé en 2020 et il y a donc eu moins d’accidents, ce qui fait de 2020 une année “atypique”, constate Assuralia dans son rapport annuel présenté ce mardi.