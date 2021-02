Pour renflouer les entreprises à la suite de la crise du Covid-19, les pouvoirs publics ont conclu avec le secteur bancaire un accord "bazooka" d'un montant de 50 milliards d'euros. Mais seulement 2 milliards ont été pour le moment utilisés. Les banques privilégient des formules de crédit plus onéreuses, indiquent ce mardi nos confrères du Standaard.

Les entreprises ont pourtant bien besoin de soutien, explique le quotidien, qui rappelle que le bureau d'études Graydon et la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), dans une étude publiée il y a 15 jours, ont établi qu'une entreprise sur trois a besoin de soutien financier. Il s'agit principalement de petites structures employant moins de 50 travailleurs : elles cumulent 43,6 milliards de besoin en argent frais.

Et pourtant, seuls 2 des 50 milliards prévus ont été utilisés. En cause : les conditions d'accès très strictes pour ces prêts, pourtant garantis à 80 % par l'Etat. Les banques considèrent que le rendement qu'elles peuvent espérer de la part de l'Etat est trop bas proportionnellement au risque pris.

Des débuts (très) timides pour bazooka 2

Danny van Assche, membre de l'Unizo, a été informé par diverses PME que les banques privilégient plutôt des formules de crédit comme les crédits de caisse. Elles exigent également davantage de garanties, notamment hypothécaires. Danny van Assche en appelle donc aux banques, qui doivent pleinement jouer leur rôle pour aider à sortir les entreprises du marasme de la crise. "Elles disposent des instruments nécessaires pour le faire."

Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, reconnaît que le système est très peu utilisé. "Mais cela peut encore changer. Ces mesures bazooka ne doivent pas être utilisées comme une substitution au moratoire. Il doit s'agir d'argent frais. Lorsque la relance sera en marche, la demande va augmenter, par exemple pour financer l'achat de stocks de marchandises", estime Karel Baert, CEO de Febelfin.

Interrogé par La Libre Eco il y a quelques jours, le patron affirmait que le secteur jouait son rôle et confirmait les débuts à tâton des mesures Bazooka 2. “On parle de nouveaux crédits bancaires avec garantie de l’État. La première version, 'Bazooka 1' était inadéquate car on s’est vite rendu compte que la période de remboursement de douze mois était insuffisante. Elle a été entre-temps portée à cinq ans. Le mécanisme 'Bazooka 2', avec un maximum de 10 milliards sous garantie, dédié aux PME et plus en adéquation avec les besoins du terrain, connaît des débuts timides, on ne va pas se le cacher. Mais c’est parce qu’on parle de nouveaux crédits, ici. Or, le contexte actuel n’incite pas encore à investir. Dans le cadre de la relance, cet outil sera par contre très utile, je pense."