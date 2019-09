1

Thomas Cook et Neckerman demandent de "ramener vos licornes"

En rentrant de vacances, vous êtes nombreux à abandonner, sur une plage ou dans un coin de votre chambre d'hôtel, vos accessoires autrefois indispensables à la plage. Flamants roses, licornes et autres seront désormais transformés ... en sac et en portefeuilles. C'est le projet pilote mis en place par Thomas Cook et Neckermann qui récoltent, chaque année, des milliers de produits de ce type laissés par les vacanciers.