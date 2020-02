Mes Finances Les bières sans alcool séduisent de plus en plus les consommateurs belges Patrick Dath-Delcambe

Le marché des boissons sans alcools a poursuivi sa fulgurante progression. Elle a par exemple été de 15 % chez Colruyt en 2019, après une année 2018 déjà marquée par une croissance de 26 %. Chez Carrefour, la croissance a été de 15, 5 % pour le segment hors bières, tirée en large partie par les vins et les gins. “ Le consommateur belge est de plus en plus à la recherche d’alternatives sans alcool aux classiques vins, bulles et bières”, remarque Yana Morren, porte-parole de Colruyt.