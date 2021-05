Le secteur est à bout de souffle : “Tout le monde veut une piscine en même temps”, résume Patrice Dresse, au nom du Groupement des entreprises générales de construction de piscines et de la Belgian Swimming Pool Association (BSPA). “C’est l’un des secteurs les plus actifs de la construction pour l’instant.” Et si le temps maussade de ces dernières semaines ne tempère nullement votre envie d’avoir vous aussi une piscine sur votre terrain, sachez que vous ne ferez pas trempette dès cet été car la construction sera plus que probablement effectuée en fin de saison voire au début de l’année prochaine.