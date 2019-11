Mes Finances Les problèmes d’infrastructure aux Finances font grincer les dents des experts comptables et fiscaux François Mathieu

Les problèmes informatiques liés aux rentrées des déclarations des particuliers (IPP, via mandataires) des entreprises (Isoc) et en matière de TVA, très importants ces derniers mois, font l'objet d'une première réunion de conciliation entre l'administration des Finances, le cabinet du ministre De Croo et le secteur ce jeudi.