Les réductions d'impôt à ne pas oublier dans ma déclaration fiscale Mes Finances Astrid Depaye et Nicolas Stockman

Lorsqu’on parle d’impôts, on aime également penser aux réductions d’impôt ! C’est souvent au moment de remplir notre déclaration fiscale qu’on se souvient des attestations reçues quelques mois auparavant et c’est généralement à ce moment qu’on se demande où on a bien pu les ranger.