4

Les travailleurs belges bénéficient de près de 4 000 € de plus en salaire annuel net

Les travailleurs belges célèbrent leur «jour de libération fiscale» 24 jours plus tôt qu'en 2013 et bénéficient de près de 4 000 € de plus en salaire annuel net. Après avoir été le salarié le plus coûteux à l’embauche au sein de l’Union européenne pendant plusieurs années, le Belge est maintenant en 5ème position.