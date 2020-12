Si la BNB a réévalué les surcharges de fonds propres applicables aux établissements d’importance systémique belges, le taux imposé reste inchangé depuis 2015. Celui de BNP, KBC, Belfius et ING est maintenu à 1,5 %, et celui de Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta, et Axa à 0,75 % supplémentaire. Ce coussin de fonds propres supplémentaire a un double objectif, indique encore la BNB. "Réduire la probabilité de défaut de l'établissement, étant donné les coûts économiques et sociaux élevés d’une faillite bancaire, et imposer à l’établissement de constituer un coussin de capital en rapport avec les externalités négatives qu’entraînerait sa faillite."

Ce mardi, la Banque nationale de Belgique (BNB) a publié la liste des établissements d'importance systémique belges. Il s'agit des établissements dont la faillite pourrait avoir une incidence significative sur le système financier ou l'économie réelle, précise la BNB. Comme en 2019, huit banques ont été épinglées : BNP Paribas Fortis, KBC Group, Belfius Banque, ING Belgique, Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta, et Axa Bank Belgium.