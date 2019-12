Pendant les périodes de vacances, la consommation d'énergie pendant la journée est légèrement supérieure à la normale.

Et pendant la soirée du nouvel an, elle connaît un pic important.

La nouvelle année approche à grands pas avec son lot de fêtes de famille et des heures à passer en cuisine. Mais que cela signifie-t-il pour notre facture d’énergie ? À l'occasion de la fin d'année, le fournisseur d'énergie belge, Essent, a été l’objet d’études statistiques.

Premier constat, les gens célèbrent souvent la Saint-Sylvestre ensemble, ce qui signifie que toutes les familles ne sont pas à la maison et que, dans de nombreux endroits, il n'y a pas ou peu d'énergie consommée par rapport à une soirée classique en semaine. « Cependant, cette tendance est rattrapée plus tard dans la soirée et pendant la nuit. À 2h du matin, nous constatons un pic d'environ +20% par rapport à une nuit moyenne », analyse Koen Colpaert, porte-parole chez Essent.



(...)